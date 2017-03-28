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القبض على ربة منزل تخطف الأطفال وتستخدمهم في أعمال التسول بالقليوبية

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القبض على ربة منزل تخطف الأطفال وتستخدمهم في أعمال التسول بالقليوبية القبض على ربة منزل تخطف الأطفال وتستخدمهم في أعمال التسول بالقليوبية

مصراوي Masrawy

القبض على ربة منزل تخطف الأطفال - ارشيفية

القليوبية - أسامه عبد الرحمن:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على ربة منزل تخطف الأطفال وتستخدمهم في أعمال التسول بالخصوص.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بورود بلاغ من قسم الخصوص من "كريمة.س" 28 عام ربة منزل، أنها حال توجهها لمنزل والدتها في عزبة الأبيض، حضرت "هيام.ع"، 14 عامًا ربة منزل ومقيمه بشارع القناطر، لمنزل والدتها لأداء أعمال النظافة، ثم غافلتها واختطفت نجلها الطفل "مصطفى.م" عامين.

تمكن المقدم أحمد عصر، رئيس المباحث، من ضبط المتهمة، وبصحبتها الطفل بأكمنة أسفل الطريق الدائري بناحية "المرج – القاهرة".

وبمواجهة النقيب أحمد عبد الجليل، معاون المباحث لها، اعترفت بارتكاب الواقعة بقصد استغلال الطفل في أعمال التسول، وتم تسليم الطفل لوالدته، وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته، فحُرر عن ذلك المحضر رقم 3363 جنح قسم الخصوص لسنة 2017.

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