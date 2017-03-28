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قاضي "بيت المقدس" يطالب بتفتيش سجن ليمان طره

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قاضي "بيت المقدس" يطالب بتفتيش سجن ليمان طره قاضي "بيت المقدس" يطالب بتفتيش سجن ليمان طره

مصراوي Masrawy

دار القضاء العالى

كتب- عمرو علي:

كلف المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، بإجراء تفتيش على سجن ليمان طره، بعد تأكيد دفاع المتهمين بقضية أنصار بيت المقدس، على أن هناك مخالفات وانتهاكات تحدث داخل السجن.

كما طالب الدفاع عرض بعض المتهمين على طبيب السجن، ومنهم شريف محمد عاشور.

جاء ذلك خلال نظر جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت النيابة العامة. 

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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