العدل الأوروبية: رفع الحظر على ابنة القذافي

بروكسل (د ب أ)

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء برفع حظر السفر المفروض على ابنة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات خلال الثورة الليبية في فبراير 2011، تحظر دخول القذافي وأفراد أسرته دول الاتحاد الأوروبي او تنقلهم بها.

وتم تجديد الحظر عام .2014

وقد طعت ابنة القذافي عائشة، التي تعيش في عمان مع أسرتها، على قرار حظر السفر.

وقالت المحكمة إن المجلس الأوروبي، أوضح أن سبب منع السفر هو تورط مؤيدو القذافي "في أعمال استخدمت فيها القوة والقمع وتنفيذ هجمات عنيفة ضد مدنيين"، موضحة أنها خلصت إلى أنه لا توجد معلومات كافية بشأن "قيام عائشة بدور فردى معين وقوى" يدعم قرار حظر السفر بحقها.