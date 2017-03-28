حجز الطعن على حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع لـ 28مارس

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم الثلاثاء، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة، القاضي بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

اختصم الطعن الذي حمل رقم 7829، 7873 عاطف فاروق على بصفته ولي أمر ابنته ياسمين.

كانت المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.