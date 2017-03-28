تأجيل محاكمة 20 متهمًا بقضية تنظيم "داعش ليبيا" الإرهابى لـ 18أبريل

كتب- عمرو علي:

تصوير - علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 20 متهمًا من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح، تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، لجلسة 18 أبريل المقبل.

وجاء قرار التأجيل لسماع أقوال الشهود.

وفي بداية الجلسة، قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ثم قامت بفض الحرز الخاص بالمتهم محمد فهمي، وهو عبارة عن طائرة هليكوبتر لعبة، والحرز الخاص بالمتهم السابع، وتبين أنه مظروف أبيض بداخلة نظارة معظمة.

وكما فضت المحكمة حرز خاص بالمتهم رقم 15 بأمر الإحالة، وتبين أنه بندقية ألية ومعها خزينة بداخلها 20 طلقة، وحرزا ثاني عبارة عن مظروف أبيض بداخلة عدد 3 هارد ديسك.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، واشتراك عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا.