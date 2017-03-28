بالصور- غسل أعمدة إنارة كورنيش الإسكندرية بالمياه.. ورواد "فيس بوك": "ربنا يستر"

الإسكندرية – محمد عامر:

لجأ حى المنتزه أول فى الإسكندرية إلى طريقة غريبة لتنظيف أعمدة الإنارة على طريق كورنيش الإسكندرية، في إطار استعدادات المدينة الساحلية لاستقبال فصل الصيف.

ورصدت "مصراوي" غسل عمال وموظفو إدارة الكهرباء التابعة للحى، اليوم، الأعمدة بالمياه باستخدام سيارات "النافوري"، وهو الأمر الذى أثار استغراب المواطنين نظرًا لكونه يشكل خطورة على حياة المارة والعمال.

وتساءل منسى الهواري، فى تعليقه على الصفحة الرسمية لحي المنتزه أول على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك": "عمود كهرباء بيترش بالمياه؟"، فيما كتب حسين جابر: "ربنا يستر".

بينما قال عمرو التركي، فنى بشركة الكهرباء، ردًا على التعليقات الغاضبة: "الحمد لله كله تمام ده بيتغسل بفن اللى بيغسل العمود فني كهرباء مش أي حد".

وفى سياق متصل، واصل الحى جهوده لتجميل الكورنيش بزراعة وتنسيق وتقليم الأشجار الموجودة بالأحواض والجزيرة الوسطى.