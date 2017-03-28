وليد صلاح الدين: هذه رسالتي لمتعب.. ومنتخب المحليين بلا معنى

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

"هذا هو خليفتي في الملاعب".. هكذا قال عنه الأسطورة "محمود الخطيب" عند اعتزاله للساحرة المستديرة.. إنه أمير الموهوبين (وليد صلاح الدين) كابتن النادي الأهلي السابق.

وليد صلاح الدين الذى حظى بحب كبير وعلاقة طيبة مع عشاق الفانلة الحمراء نظير ما قدمه لهم من لمسات ساحرة وأداء راق.. أمير الموهوبين الذي أطلقها عليه المعلق الكبير "ميمي الشربيني" تميز بأخلاقه الرفيعة وبهدوئه، على الرغم من أنه كثيرا ما كان يجلس على مقاعد البدلاء... وعلى الرغم من اعتزاله الكرة فإنه ظل محتفظاً بشعبيته والحب الجارف من جماهير الأهلى.

في ظل المشكلات التي تحيط بالنادي الأهلي وبعض تصريحات لاعبيه الأخيرة والهجوم على بعض المسؤولين بالفريق، علاوة على عدم استقرار أداء الشياطين من جانب وعدم رضا الجمهور عن الفريق من جانب آخر.. حرص «التحرير» على التواصل مع وليد صلاح الدين للحديث عن تلك الملفات، نستعرضه لكم فيما يلي.

- في البداية.. ما تقييمك للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة مع الكابتن حسام البدري؟

الفريق يسير بشكل جيد، متصدر الدوري الممتاز بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه مصر للمقاصة، وللأهلي مباراة مؤجلة، والفريق تأهل لدور المجموعات (16) في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز ذهابًا في القاهرة أمام بيدفيست الجنوب إفريقي والتعادل في الإياب (0-0)، وعلى صعيد بطولة الكأس الفريق وصل لربع النهائي.

- تفسيرك لعدم الفاعلية الهجومية للفريق وضياع العديد من الفرص؟

كل ذلك طبيعي بعد توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الجابون 2017، الفريق كان قبل ذلك التوقف في فورمة عالية جدًا وكان يقدم أداء رائعا، لكن بعد العودة طبيعي يكون هنالك بعض الخلل في ظل عدم ثبات التشكيل لتعرض لاعبي الفريق للكثير من حالات الإرهاق والإصابات مثل (مروان محسن - مؤمن زكريا - عبد الله السعيد - جونيور أجايي).

- تعليقك على الأزمة الحالية داخل الأهلي بعد تصريحات عماد متعب وأحمد فتحي لاعبي الفريق ضد حسام البدري وسيد عبد الحفيظ؟

هذا شأن داخلي للنادي.. ولا أحب التعليق على تلك الأزمات.

- ماذا يحتاج الأهلي من تدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة؟

الأهلي يحتاج إلى لاعب خط وسط مدافع "ديفيندر" إفريقي، سنه لا تتخطى 24 عامًا، ويتميز بالقوة والسرعة ويكون مستقبلا للفريق، ليحل محل حسام عاشور، كما أن الفريق بحاجة إلى صانع ألعاب يكون بديلا لعبد الله السعيد.

- ما تفسيرك للعقم الهجومي للنادي الأهلي؟

أزمة الأهلي في الهجوم تتمثل في أن الكل يريد أن يلعب أساسيا، وأرى أن حل الأزمة في شراء مهاجم إفريقي سوبر شبيه لـ"ماليك إيفونا"، ويتم بيع جون أنطوي وسليماني كوليبالي، ويتم تحديد مهاجم أساسي للفريق لخلق التجانس.

ويجب منح الفرصة لعمرو جمال للاحتراف خارجيًا ما دام يرغب في اللعب أساسيا، وفي حالة عدم اقتناع عماد متعب في وجوده كمهاجم احتياطي للفريق، فسيكون من الأفضل له مغادرة النادي والرحيل.

شاهد أيضا

- تعليقك على التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو في وقت سابق؟

التعاقد مع بيسيرو كان "خطأ كبيرًا"، وتركت لجنة الكرة لأني كنت أرى وجود مانويل جوزيه أو حسام البدري.

- كيف ترى الفترة التي كنت موجودا بها في لجنة الكرة في الأهلي؟

كانت فترة جيدة بكل تأكيد، تعاقدنا مع 8 لاعبين متميزين على رأسهم "ماليك إيفونا وأحمد حجازي وأحمد فتحي ورامي ربيعة"، وقدرنا نرجع بطولة الدوري للنادي وتوجنا بلقب السوبر، علاوة على أن عناصر الفريق كانت توجد بشكل أساسي داخل المنتخب الوطني.

- تعليقك على مستوى صالح جمعة مع الفريق في الفترة السابقة؟

صالح جمعة لاعب مميز لكن لا يصلح لكي يكون بديلاً لعبد الله السعيد، صالح يجيد في مركز خط الوسط المتقدم.

- من هو بديل عبد الله السعيد داخل وخارج النادي؟

بديل عبدال له السعيد، ليس موجودا في الفريق الأول، لكن موجود في فرق الشباب والناشئين، مثل" ناصر ماهر وأحمد حمدي"، وخارج النادي أرى محمد رمضان، صانع ألعاب بتروجت، والإثيوبى شمس بيكلى صانع ألعاب الفريق البترولي أيضًا.

- رأيك في تجربة منتخب المحليين؟

تجربة منتخب المحليين بشكلها الحالي "مالهاش معنى"، وستسبب إحراجا كبيرا للأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب الأول، لأن من الوارد أن يضم هاني رمزي مدرب المحليين، عناصر مستبعدة من كوبر أمثال "حسام غالي وباسم مرسي وحسام عاشور"، وهو ما قد يسبب مشكلات.

وتجربة منتخب المحليين ستكون مفيدة لو تم الاعتماد على لاعبي الممتاز (ب) دوري الدرجة الثانية، لكن هاني رمزي لا يريد أن يخسر على الرغم أنني أرى أن الخسارة ليست عيبا، والمنتخب سيواجه مشكلات كثيرة في ضم اللاعبين خلال البطولات، لأن ذلك لا يندرج تحت بنود الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تلزم الأندية بإرسال لاعبيها لمنتخب المحليين، علاوة على أن هنالك العديد من لاعبي الأهلي والزمالك يرفض الذهاب للمنتخب من الأساس.

- هل تفكر في الترشح للانتخابات المقبلة في النادي الأهلي؟

لا.

- هل تفضل الاستمرار في تجربة التحليل؟ وموقفك من العمل كمدير للكرة مرة أخرى؟

بعد تجربة الاتحاد وصل لي الكثير من العروض من بينها أسوان لكني رفضت، وفي تلك الفترة أركز في التحليل.