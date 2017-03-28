ساهم بإنشاء أول شبكة للمحمول.. تعرف على البحيري رئيس المصرية للاتصالات

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استقر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في تشكيله الجديد، اليوم الثلاثاء، على اختيار المهندس أحمد البحيري لمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، خلال الجلسة التي عقدت بالقرية الذكية.

و دخل المهندس أحمد البحيري تشكيل مجلس إدارة المصرية للاتصالات منذ مارس 2016، كعضو ممثل للحكومة، بناءً على ترشيحات وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي.

وبدأ مسيرته المهنية كمهندس تصميم لشبكات الهاتف المحمول في شركة Alcatel، وساهم في بناء البنية التحتية لأول شبكة للهاتف المحمول في مصر خلال الفترة من 1995 إلى 1998، ثم انضم إلى موبينيل (التي تحمل اسم أورنج مصر حاليا)، ليتدرج في المناصب بداخلها وصولاً إلى منصب مدير الشبكات والتجوال، قبل أن يبدأ أعماله الخاصة.

في عام 2007، أسس مجموعة تيليكوميكس للاستثمار والتنمية، التي تتألف من مجموعة من الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة حتى مارس 2016.

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أما في عام 2014، أسس "البحيري" شركة "فكرة" للاستثمارات في أفريقيا، للحلول التكنولوجية لتنمية المجتمعات الأفريقية في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة حتى ديسمبر 2015.

ويمتلك عددًا من الأبحاث التي ساهمت في مجال هندسة الاتصالات المتنقلة التي نشرت في المؤتمر العالمي للاتصالات في كاليفورنيا عام 1997 وفي مجلة المعهد الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (إيي).

"البحيري" حاصل على بكالوريوس العلوم في هندسة الاتصالات من جامعة الإسكندرية عام 1994، وشرف على درجة البكالوريوس، ثم واصل دراساته النظرية للحصول على درجة الماجستير في هندسة الاتصالات المتنقلة عام 1997، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الجامعة الفرنسية في رين.