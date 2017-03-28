عرفات يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تمويل الخط الخامس للمترو

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عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل ثلاثة اجتماعات منفصلة مع كل من: جواو بیدرو ماتوس فرناندیز وزیر البیئة البرتغالي، ويون سون جو سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، وجورج استيفن السفير النمساوي بالقاهرة، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة .

وفي اجتماعه مع وزير البيئة البرتغالي تم استعراض التكنولوجيا البرتغالية الخاصة بتصنيع الأتوبيسات الكهربائية وأهمية هذه النوعية من المركبات في الحفاظ على البيئة، حيث طالب عرفات بتقديم عروض لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها.

وفي اجتماعه مع السفير الكوري الجنوبي ناقش الجانبان المقترح الذي تقدم به الجانب الكوري لتمويل الخط الخامس لمترو الأنفاق وكذلك العرض الكوري الجنوبي بتوفير التمويل والخبرة اللازمة لتطوير نظم الإشارات في المسافة بين نجع حمادي – الأقصر بخط القاهرة / السد العالي .

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كما تم التباحث حول التعاون في اعداد المخطط العام لميناء الإسكندرية والتعاون في مجال نظم النقل الذكية (ITS) لرفع مستويات الأمان والسلامة على الطرق.

وخلال اجتماعه مع سفير النمسا بالقاهرة ناقش الجانبان التعاون في مجال صيانة وتجديدات خطوط السكك الحديدية والتعاون في مجال تطوير منظومة النقل النهري.

حيث أوضح عرفات أن من أولويات الوزارة خلال هذه الفترة تجديد القضبان بمختلف الخطوط لزيادة عوامل السلامة والأمان وتعظيم قيمة نقل البضائع عبر السكك الحديدية والنقل النهري وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة.