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«البحيري» رئيسًا للمصرية للاتصالات بمباركة مجلس الوزراء

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«البحيري» رئيسًا للمصرية للاتصالات بمباركة مجلس الوزراء «البحيري» رئيسًا للمصرية للاتصالات بمباركة مجلس الوزراء

التحرير

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اختيار المهندس أحمد البحيري رئيسًا تنفيذيًا للشركة، خلفًا للمهندس تامر جاد الله الذي تمت إقالته من مجلس إدارة الشركة اليوم في تشكيل المجلس الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء.

وحل عمرو عبد الرشيد منصور رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بغرفة التجارة الأمريكية عضواً في مجلس ادارة الشركة الجديد بدلاً من إسكندر طعمه الذي تقدم باستقالته منذ أسابيع، فيما وفد إلى المجلس محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك السابق بدلاً من لبنى هلال التي أصبحت نائبًا لمحافظ البنك المركزي.

ويتبقى حتى الآن مقعد شاغر في مجلس إدارة الشركة بعد رحيل ٣ أعضاء وهم تامر جاد الله الرئيس التنفيذي السابق الشركة ولبنى هلال واسكندر طعمه - في حين تم تعيين ٢ فقط وهم عمرو عبد الرشيد ومحمد بركات.

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وحققت الشركة ١٤.١ مليار جنيه إجمالي إيرادات خلال العام الماضي، واستطاعت أن تحصل على تراخيص الجيل الرابع مقابل ٧ مليارات جنيه تقريبًا خلال سبتمر الماضي.

ومن المقرر أن تنظر الشركة أيضًا اعتماد تغييرات فى تشكيل مجلس الإدارة، واعتماد عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة، والموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2016.

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التحرير

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