أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

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شهدت أسعار الحديد اليوم استقرارًا نسبيًا مقارنة بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل حديد عز نحو 9850، و طن الدخيلة 9850 للطن.

بينما سجل حديد المصريين نحو 9750 للطن وبشاي نحو 9750 للطن، والعتال وعطية والمراكبى والكومى نحو 9650 للطن.

والمعادي بيانكو والعشرى 9500 للطن، والوطنية نحو 9200 للطن، ومصر ستيل نحو 9500 للطن.

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وعن أسعار الأسمنت، فقد سجَّل المسلح نحو 728 جنيه للطن، والنصر 715 جنيهًا للطن، والتعمير 710 جنيهات للطن، وأسيك 728 للطن، وحورس 718 جنيه للطن، والمصرى 708 للطن، وطرة والسويس نحو 730 للطن.