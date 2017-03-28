أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

Google+ Print
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهدت الحديد اليوم استقرارًا نسبيًا مقارنة بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل حديد عز نحو 9850، و طن الدخيلة 9850 للطن.

بينما سجل حديد المصريين نحو 9750 للطن وبشاي نحو 9750 للطن، والعتال وعطية والمراكبى والكومى نحو 9650 للطن.
والمعادي بيانكو والعشرى 9500 للطن، والوطنية نحو 9200 للطن، ومصر ستيل نحو 9500 للطن.

شاهد أيضا

وعن أسعار الأسمنت، فقد سجَّل المسلح نحو 728 جنيه للطن، والنصر 715 جنيهًا للطن، والتعمير 710 جنيهات للطن، وأسيك 728 للطن، وحورس 718 جنيه للطن، والمصرى 708 للطن، وطرة والسويس نحو 730 للطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار