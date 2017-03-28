الصندوق الاجتماعي والمصرف المتحد يتفقان على دعم المشروعات الصغيرة

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قام الصندوق الاجتماعى للتنمية بتوقيع عقد جديد بقيمة 120 مليون جنيه مع المصرف المتحد لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة بتمويل من اتفاقية البنك الدولي والتي تأتى استمرارا للتعاون الدائم والدعم المستمر من خلال وزارة التعاون الدولى في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

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نيفين جامع امين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية أن توقيع هذا العقد يأتي استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد على مدار السنوات الخمس الماضية والتي تهدف الى دعم قطاع المشروعات الصغيرة بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد القومي.

وأضحت جامع أن العقد يستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل وتمويل التجهيزات الخاصة بكافة المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والتي يتوافر فيها الجدوى الفنية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم في إطار العقد تنفيذ حوالي 250 قرض صغير تتيح أكثر من 2750 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بها.

وأوضح أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد أن استراتيجية المصرف المتحد تستهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة خطط الدولة في التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن عن طريق شبكة فروع المصرف وعددها 51 فرعاً منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن عدد من الفروع الجديدة بمحافظات محور التنمية وسيناء والتي ستتخصص في خدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجدير بالذكر أن المصرف المتحد يعتبر أحد أهم شركاء الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ الخطط والأعمال المستهدفة، حيث تم خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2016 إبرام عدد 4 عقود لتنمية المشروعات الصغيرة بإجمالي مبلغ 275 مليون جنيه، بالإضافة إلى إبرام عدد 3 عقود لتمويل المشروعات الصغيرة بالصيغ الإسلامية خلال ذات الفترة بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه، وقد تم من خلال تلك العقود تنفيذ أكثر من 1400 قرض وتمويل صغير بالنظم التقليدية والصيغ الإسلامية مما ساهم في إتاحة نحو 8000 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.