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فريد خميس: صناعة الدواء تأتي في المرتبة الثانية بعد السلاح والمخدرات

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فريد خميس: صناعة الدواء تأتي في المرتبة الثانية بعد السلاح والمخدرات فريد خميس: صناعة الدواء تأتي في المرتبة الثانية بعد السلاح والمخدرات

التحرير

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قال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس: إن "صناعة الدواء تأتي في المرتبة الثانية بعد تجارة السلاح والمخدرات"، محذرًا من سيطرة المافيا العالمية على صناعة الدواء.

وأضاف "خميس" خلال كلمته بمؤتمر "استراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول" الذي يقيمه اتحاد المستثمرين اليوم الثلاثاء، أن القيادات السياسية السابقة فى  وقعت على اتفاقية (التربيس) على الرغم من تبعيات  هذه الاتفاقية والتي رفضت دولة الهند التوقيع عليها وأصبحت الآن من أهم الدول المصنعة للدواء عالميًا.

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وتابع "هناك عدة مشكلات تواجه هذه الصناعة، منها ارتفاع تكلفة الاستثمار في قطاع الدواء، وعدم توافر التمويل اللازم للبحوث والتطوير، وعدم إحكام الرقابة على السوق - حيث تفشت ظاهرة الأدوية المهربة والمغشوشة، والصعوبات التي يواجهها المنتج المصري عند التسجيل في دول غرب أسيا وشرق أوروبا، وغياب الدور البحثي في مجال صناعة الدواء، وبطء إجراءات التسجيل والتسعير، وغياب المعلوماتية. 

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التحرير

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