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فيديو.. ناظر «رقص المهرجانات»: اعتبروني «مندوبا للسعادة»

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فيديو.. ناظر «رقص المهرجانات»: اعتبروني «مندوبا للسعادة» فيديو.. ناظر «رقص المهرجانات»: اعتبروني «مندوبا للسعادة»

التحرير

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استنكرت الإعلامية ريهام سعيد، الهجوم الذي شنته وسائل الإعلام على مدير مدرسة حدائق المعادي القومية للغات، بسبب رقصه مع تلاميذه في حفل مدرسي.

وقالت ريهام، خلال برنامج "صبايا الخير"، المذاع على قناة "النهار"، "الراجل ده صعب عليا أوي اتقطع تقطيع على المواقع بشكل مبالغ فيه، واللي طلع يقولك إزاي المدير يرقص من غير ما يتحزم، هو عمل إيه لكل ده".

ومن جانبه، علق أشرف قنديل، مدير مدرسة حدائق المعادي القومية للغات، خلال لقائه بالبرنامج: "إحدى تلميذاتي بالصف الأول الابتدائي كانت قد تعرضت لحادثة وبترت يدها فطلبت مني هدية لوالدتها فلبيت طلبها، وبدأ التلاميذ بتحيتها وشاركتهم الرقص مراعاة لحالتها".

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وأضاف باكيًا: "معلش اعتبروني مندوبا للسعادة، مؤكدا أن أولاده لم يتأثروا بما شهدته وسائل الإعلام من هجوم عليه، "هما عارفين أبوهم كويس وأنا رقم 1 في الجديدة وكل الطلاب عارفين أنا إيه".

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التحرير

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