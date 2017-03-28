فيديو.. الغرف التجارية عن ارتفاع أسعار السمك: «الصيادين بيصدروه»

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قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، إن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الأسماك هو عدم استيراد مصر كميات كبير من السمك من الخارج، فنسبة الاستيراد 20% فقط من إجمالي الاستهلاك.

وأضاف جعفر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra" أن "الصيادين سبب أساسي في الأزمة بسبب تصديرهم الأسماك البلطي والبوري، لأن سعرها في الخارج أعلى من السوق المصرية"، موضحا أن التاجر هو المستفيد الوحيد من التصدير وليس الدولة.

وتابع: "بعد تحرير سعر الصرف وأصبح الريال السعودي والدرهم الإماراتي بـ5 جنيهات، السمك بقى يتصدر ووصل سعره في مصر من 30 إلى 35 جنيها، مؤكدا أن أزمة السمك بدأت منذ 4 سنوات ولكن المسئولين لا يهتمون بالأزمة لذلك تتزايد بشكل مستمر".

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وأشار جعفر إلى أن الإنتاج يقل من البحر الأحمر والمتوسط منذ 10 سنوات، وذلك بسبب التلوث وعدم الرقابة على الصيد.