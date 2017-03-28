انعقاد الاجتماع الإقليمي للاعتراف بشهادات التعليم العالي بشرم الشيخ

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ينظم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمندوبية السامية لشئون اللاجئين بالدول العربية، يوم 30 مارس الجاري، الاجتماع التشاوري حول "مراجعة الاتفاقية الإقليمية لعام 1978 بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، ومشروع إعداد اتفاقية عالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي"، وذلك بمدينة شرم الشيخ.

ويهدف الاجتماع إلى التوصل إلى الاتفاق حول المقترحات والرؤى للدول العربية بشأن مراجعة وتحديث الاتفاقية الإقليمية لعام (1978) الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، ورفع توصية بشأنها لوزراء التعليم العالي في الدول العربية للتصديق عليها تمهيدا لتقديمها لمنظمة اليونسكو.

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ومن المقرر أن يشارك في فعاليات الاجتماع الدكتور عز الدين أبو ستيت الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية ممثلا عن مصر، وبيتر ويلز رئيس شعبة التعليم العالي بقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو ممثلا عن المنظمة.