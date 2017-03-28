وزير الري: اجتماع دول حوض النيل المقبل سيكون في «عنتيبي»

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قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع وزراء مياه حوض النيل أمس على عقد الاجتماع القادم في مدينة عنتيبي الأوغندية في موعد يتفق عليه فور استعداد الدول، مشيرا إلى أنه تم عرض مقترح للتحرك المستقبلي مقدم من مصر، بما يمهد الطريق لعودة مصر للمبادرة، أخذا في الاعتبار بأنسب البدائل لمراعاة الشواغل المصرية.

وشهد الاجتماع عرضا لملاحظات دول الحوض على الشواغل المصرية، بينما قامت مصر بعرض مبدئي للرد على تلك الملاحظات مع إبداء مصر استعدادها لتقديم مقترح للتحرك المستقبلي، حيث تم التوافق في نهاية الاجتماع على إعطاء فرصة لكل الدول لدراسة الملاحظات ورد مصر عليها، على أن يتم عقد اجتماع آخر لمجلس وزراء المياه بدول الحوض بعد إتمام دراسة الدول لما تم عرضه خلال هذا الاجتماع.

وفي سياق متصل، تم على هامش الاجتماعات الوزارية بعنتيبي عقد وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي لقاء مع وزير الزراعة والثروة السمكية الأوغندي، لمناقشة أوجه التعاون القائمة مع وزارة الموارد المائية والري المصرية، وتقدم سير العمل في مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين ومنها تطهير البحيرات الاستوائية من الحشائش المائية، وإنشاء مراسي السفن، وأحواض حصاد مياه الأمطار لاستخدامات السكان والثروة الحيوانية.

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كما تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بافتتاح أحد المشروعات الهامة التي تم تنفيذها بمدينة "ماسيسي" القريبة من "جنجا" وهو عبارة عن ميناء صغير لخدمة صيادي "جنجا" والتي تعتبر المخرج الرئيسي لبحيرة فيكتوريا بأوغندا.

واختتمت مساء أمس الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل المعني بمناقشة التقرير المرفوع من اللجنة الوزارية المصغرة، التي عقدت اجتماعها منذ أيام بالعاصمة السودانية الخرطوم، بشأن الشواغل المصرية حول مبادرة حوض النيل والاتفاقية الإطارية، التي تعوق مصر من الناحية القانونية عن المشاركة في أنشطة المبادرة.