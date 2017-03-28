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بالصور.. حملة من الرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية بالغربية

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مصراوي Masrawy

حملة من الرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكيةحملة من الرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية

حملة من الرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية (2)حملة من الرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية (2)

حملة من الرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية (3)حملة من الرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية (3)

حملة من الرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية (4)حملة من الرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية (4)

حملة من الرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية (5)حملة من الرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية (5)

الغربية- مروة شاهين:

شنَّت، اليوم الثلاثاء، هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية حملةً مكبرة على الجمعيات الاستهلاكية وبدالين ، وذلك لمتابعة مدى صلاحية السلع الغذائية المعروضة بها من عدمها.

شارك في الحملة عضو هيئة الرقابة الإدارية، ومفتشون من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري.

وقامت الحملة بالمرور على عددٍ من تلك الجمعيات وبدالين التموين، وبالتفتيش ضُبطت مياه معدنية غير صالحة، و5 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، فضلاً عن مخالفة الاشتراطات الصحية، وتشغيل عمّال دون شهادات صحية.

جرى تحرير محضر بالمضبوطات، وجارٍ إعدامها بمعرفة الطب البيطري.

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