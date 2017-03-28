محافظ الأقصر يُشدِّد على ضرورة الانتهاء من المشروعات الخَدَمية وفق الجداول الزمنية المحددة

الأقصر – محمد محروس:

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة سير تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2016 ـ 2017.

وبحث المحافظ، خلال الاجتماع، نِسَب تنفيذ المشروعات فى المجالات المختلفة، كالكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل وتغطية الترع، وتطوير المواقف، وإنشاء الكبارى، ومتطلبات المديريات الخدمية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وناقش بدر أيضًا الاعتمادات المالية المخصصة لكل مشروع، وما تمت إتاحته والمنصرف منها، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كل المشروعات وفق الجداول الزمنية الموضوعة، مع الالتزام بالمتابعة الميدانية لتلك المشروعات.