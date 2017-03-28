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كوريا الجنوبية: مستعدون لاستفزازات كوريا الشمالية

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كوريا الجنوبية: مستعدون لاستفزازات كوريا الشمالية كوريا الجنوبية: مستعدون لاستفزازات كوريا الشمالية

مصراوي Masrawy

الجيش الكوري الجنوبي

سول (أ ش أ)

أكدت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن جيشها على أتم الاستعداد لمواجهة أي استفزازات محتملة من جانب كوريا الشمالية، خاصة وأن الدولة الشيوعية مستمرة في تطوير الصواريخ الباليستية وتعمل على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.

من جانبه، قال مدير مكتب الشئون العامة بهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية نو جيه تشون، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن الجيش الكوري الجنوبي يعتقد بأن كوريا الشمالية تعمل على تعزيز قدراتها الصاروخية باستمرار.

جاء ذلك ردا على سؤال حول موقف الجيش الجنوبي جراء التقارير التي أوردتها "سي إن إن" الأمريكية بشأن إجراء كوريا الشمالية 3 اختبارات لمحرك صاروخي مؤخرا.

وأوضح أنه من الصعب التنبؤ بموعد محدد للاستفزازات العسكرية من قبل كوريا الشمالية، إلا أن الجيش يكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي استفزازات محتملة منها.

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