10 لاعبين جعلوا فالنسيا «مكتشف النجوم»

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تتميز العديد من الأندية الأوروبية بامتلاكها خبرة كبيرة عندما يتعلق الأمر بسوق الانتقالات خاصة بيع اللاعبين، حيث يحرص بعض الأندية على شراء المواهب بأسعار منخفضة، ومن ثم بيعها لكبرى الأندية بأسعار كبيرة وتحقيق أرباح كبيرة من وراء هؤلاء اللاعبين.

ويعد فالنسيا الإسباني من أبرز تلك الأندية، لتاريخه الطويل مع الصفقات المربحة منذ بداية الألفية الجديدة، كما استعرض موقع "سكواكا" في السطور التالية:

1- شكودران موستافي

تعاقد فالنسيا مع المدافع الألماني من نادي سامبدوريا الإيطالي في عام 2014 مقابل 6,8 مليون إسترليني قبل بيعه لأرسنال في صيف 2016 مقابل 34,85 مليون إسترليني محققا ربحا بلغت قيمته 28,05 مليون إسترليني.

2- أندريه جوميز

انتقل اللاعب البرتغالي من صفوف بنفيكا في عام 2015 مقابل 17 مليون إسترليني، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الصيف الماضي عقب تتويجه بلقب اليورو مع البرتغال مقابل 29,75 مليون إسترليني، ليحقق فالنسيا ربحًا قدره 12,75 مليون إسترليني.

3- نيكولاس أوتاميندي

انضم المدافع الأرجنتيني لصفوف فالنسيا قادمًا من بورتو في عام 2014 مقابل 10,2 مليون إسترليني، قبل أن يحصل مانشستر سيتي على خدماته في العام التالي مباشرة مقابل 37,91 مليون إسترليني ليحقق الخفافيش ربحًا قدره 27,71 مليون إسترليني.

4- جيرمي ماتيو

حصل فالنسيا على خدمات المدافع الفرنسي من تولوز في عام 2009 بالمجان قبل أن يرحل لصفوف برشلونة في صيف 2014 مقابل 17 مليون إسترليني، ليكون بالتالي هذا المبلغ هو ربح الخفافيش من وراء ماتيو.

5- خوان بيرنات

تكرر الأمر مع خوان بيرنات الذي صعده فالنسيا من أكاديمية الشباب ليرحل إلى صفوف بايرن ميونيخ في عام 2014 مقابل 8,5 مليون إسترليني.

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6- روبرتو سولدادو

تعاقد فالنسيا مع المهاجم الإسباني من صفوف خيتافي في عام 2010 مقابل 8,5 مليون إسترليني ليرحل بعدها لصفوف توتنهام في عام 2013 مقابل 25,5 مليون إسترليني، ليبلغ ربح الخفافيش 17 مليون إسترليني.

7- جوردي ألبا

انضم الظهير الأيسر لصفوف فالنسيا من برشلونة في عام 2005 بالمجان ليعود إلى الفريق الكتالوني من جديد في عام 2012 مقابل 11,9 مليون إسترليني، وهو قيمة ربح الخفافيش من وراء ألبا.

8- خوان ماتا

تعاقد فالنسيا مع خوان ماتا من صفوف ريال مدريد في عام 2007 بالمجان ليرحل إلى تشيلسي في عام 2011 مقابل 22,7 مليون إسترليني وهو قيمة ربح الخفافيش من وراء ماتا.

9- ديفيد فيا

حصل فالنسيا على خدمات ديفيد فيا في عام 2005 من نادي ريال سرقسطة مقابل 10,2 مليون إسترليني، لينتقل في عام 2010 إلى برشلونة مقابل 34 مليون إسترليني ويصل ربح الخفافيش من وراء تلك الصفقة 23,8 مليون إسترليني.

10- ديفيد سيلفا

تم تصعيد سيلفا من أكاديمية الشباب في النادي قبل أن يرحل في عام 2010 تجاه مانشستر سيتي مقابل 24,44 مليون إسترليني، وهي قيمة ربح فالنسيا من وراء سيلفا.