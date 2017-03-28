الأرجنتين تخشى إهانة 2010.. والبرازيل لحسم التأهل المبكر

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يستضيف منتخب البرازيل نظيره باراجواي، اليوم الثلاثاء، بملعب أرينا كورينثيانز، بقيادة الحكم الدولي البيروفي فيكتور هيجو كاريلو كازانوفا، ضمن الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وسيكون المنتخب البرازيلي المتجدد بقيادة المدرب تيتي أمام فرصة حسم تأهله إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، وفي جعبته أربع مباريات متبقية أخرى، عندما يلتقي الباراجواياني في ساو باولو.

وتتصدر البرازيل التصفيات برصيد 30 نقطة بفارق 7 نقاط عن منتخب الأوروجواي الثاني (23 نقطة)، بينما تأتي الأرجنتين في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، ثم كولومبيا 21، ثم الإكوادور 20 نقطة، ثم تشيلي 20 نقطة، ثم باراجواي 18 نقطة، ثم بيرو 15 نقطة، ثم بوليفيا 7 نقاط، بينما يتذيل منتخب فنزويلا الترتيب بـ6 نقاط.

ومن المؤكد أن الوضع الحالي للمنتخب المتوج بطلا للعالم في خمس مناسبات مختلف تمامًا عما كان عليه في 2014 حين ودع النهائيات التي احتضنها من الدور نصف النهائي بخسارة تاريخية مذلة أمام ألمانيا (1-7) ثم هولندا في مباراة المركز الثالث (0-3)، أو عما كان عليه العام الماضي في النسخة الستين لبطولة كوبا أمريكا، حيث انتهى مشواره عند الدور الأول.

واستعان الاتحاد البرازيلي بتيتي بعد خيبة كوبا أمريكا 2016، وتعاقد معه في يونيو من ذلك العالم خلفا لكارلوس دونجا الذي قاد المنتخب في الجولات الست الأولى من تصفيات روسيا 2018، وتولى تيتي المهمة عندما كان المنتخب في المركز السادس برصيد 9 نقاط فقط من ست مباريات، لكن مدرب كورينثيانز السابق قلب وضع السيليساو رأسًا على عقب، وقاده إلى سبعة انتصارات متتالية، وهو رقم قياسي للبرازيل في تصفيات كأس العالم (الرقم السابق كان 6 متتالية تحقق في تصفيات مونديال 1970 بقيادة الأسطورة بيليه).

وكان الانتصار السابع الخميس عندما حولت البرازيل تخلفها أمام الأوروجواي إلى فوز كبير 4-1، بفضل لاعب وسط جوانججو إيفرجراند الصيني باولينيو، الذي سجل ثلاثية، رافعًا رصيد بلاده إلى 30 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن الأوروجواي الثانية.

وإذا نجحت البرازيل في تحقيق فوزها الثامن على التوالي في مباراة اليوم ضد الباراجواي، ستكون أمام فرصة حسم بطاقتها إلى النهائيات شرط خسارة تشيلي والإكوادور بين جمهورهما أمام فنزويلا وكولومبيا على التوالي.

وإذا كانت مسألة تأهل البرازيل إلى النهائيات شكلية في ظل فارق النقاط التسع الذي يفصلها عن المركز الرابع الأخير المؤهل مباشرة إلى روسيا 2018، فإن شيئًا لم يحسم بالنسبة لوضع الغريم التقليدي الأرجنتين الأكثر تعقيدا، لكن ليونيل ميسي ورفاقه أعادوا "البيسيليستي" إلى دائرة المنافسة من خلال الفوز على تشيلي 1-0 في الجولة السابقة.

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وسيحاول المنتخب الأرجنتيني الذي أصبح ثالث الترتيب بفارق 8 نقاط عن البرازيل، البناء على نتيجة الجولة السابقة عندما سافر إلى مرتفعات لاباز من أجل مواجهة مضيفه البوليفي القابع في المركز التاسع قبل الأخير برصيد 7 نقاط (حسم من رصيده 4 نقاط بسبب إشراك لاعب بشكل غير قانوني في مباراتين).

ومن المؤكد أن المهمة ستكون صعبة جدا على الأرجنتين في "استاديو هرناندو سيليس" الذي يرتفع 3600 م عن سطح البحر، والذي كان مسرح الهزيمة المذلة التي تلقاها "البيسيليستي" بنتيجة 1-6 في تصفيات مونديال 2010.

وفيما يلي مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018:

- بوليفيا × الأرجنتين الساعة 10.

- الإكوادور × كولومبيا الساعة 11.

- تشيلي × فنزويلا الساعة 12.

- البرازيل × باراجواي الساعة 2.45.