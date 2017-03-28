بالأرقام.. مدربو تشيلسي الأفضل في «البريميرليج»

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يبحث أنطونيو كونتي عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه الأول بالبريميرليج، حيث يقود تشيلسي بنجاح لتصدر جدول الترتيب، ومحققًا مجموعة من الأرقام جعلته يتصدر قائمة أفضل المدربين في العقد الأخير من البريميرليج، حسبما أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأحدث كونتي طفرة كبيرة جعلته يتصدر جدول الترتيب في الوقت الحالي بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين، توتنهام، لتشير إحصائياته الحالية إلى تفوقه على جميع المدربين، ومن بينهم المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون.

وبلغت نسبة انتصارات كونتي البالغ من العمر 47 عامًا، 79% متفوقًا على نسبة انتصارات فيرجسون البالغة 70,8%، ولكن سيبقى الحكم على كونتي في مدى استمراريته في تحقيق الانتصارات في المواسم المقبلة، لا هذا الموسم وحسب.

ويحتل مدرب تشيلسي السابق جوس هيدينك المركز الثالث بتحقيقه نسبة انتصارات بلغت 64,5%، واللافت للنظر أن كارلو أنشيلوتي يحتل المركز الرابع بنسبة انتصارات 63%، مما يعني أن ثلاثة مدربين من أول أربعة سبق لهم أن دربوا تشيلسي.

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ويحتل جوزيه مورينيو الذي حرص على تلقيب نفسه بالسبيشال وان المركز الـ14 بنسبة انتصارات بلغت 54,2%، أي أقل من مدربين مثل سلافيسا يانكوفيتش (60%) وتيم شيروود (59%) ولويز فيليبي سكولاري (56%).

وتوضح الصورة الآتية القائمة بالكامل لأنجح المدربين في تاريخ البريميرليج: