«عقد زواجي أهم من عقد الفن».. 8 تصريحات جريئة لـ«لبنى عبد العزيز» في dmc

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

لبنى عبد العزيز واحدة من أبرز نجمات زمن الفن الجميل والتى فضلت الابتعاد عن الفن مؤخرًا حفاظًا على رصيدها فى تاريخ السينما، مكتفية بالظهور المتفاوت فى بعض الأعمال التى تنتقيها بعناية أو من خلال اللقاءات التليفزيونية.

حلت لبنى ضيفة أمس الإثنين على برنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دى إم سى"، والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز ما قالته بالحلقة..

1- كنت مستنية يحطوني في السجن

صرحت لبنى بأنها كانت تكتب ضد تنظيم الإخوان المسلمين خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، غير أنها كانت تهاجم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، قائلة: "كنت مستنية في أى وقت ييجوا يقبضوا عليَّ ويحطوني في السجن.. وأوباما ده اتهرى مني كتابة".

وأضافت أنها تعرضت للسباب من صحيفة "واشنطن بوست" وصحف عالمية أخرى، بسبب مقالة كتبتها بصحيفة الأهرام أيدت بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع.



2- ماوصلناش للمستوى الثقافي

أبدت لبنى عبد العزيز استياءها من عدم مشاركة الأفلام المصرية بالمهرجانات العالمية، قائلة: "كان لينا مكانة كبيرة في المهرجانات بره وكل سنة كنا بنشارك.. دلوقتي الفنانين بيروحوا يتصوروا ويرجعوا"، وتابعت: "ماوصلناش للمستوى الثقافي المناسب لمصر بقالنا فترة كبيرة".

3- الفلوس مهمة في السينما

قالت لبنى إن الأفلام المصرية كانت تتساوى بنظيرتها الهندية بجميع المهرجانات، وأحيانًا كانت تتفوق عليها لأن الإنتاج قديمًا كان أعلى من الآن، مشيرة إلى أهمية "الفلوس" في السينما"، وبررت ذلك قائلة: "لأنها صناعة".

4- مفيش احترام لشهر رمضان

عبّرت لبنى عن حزنها بسبب ما يُعرض من أعمال فنية بشهر رمضان في كل عام، قائلة: "بكون حزينة في شهر رمضان لأن اللي بيتعرض في الشهر المقدس ماينفعش يتعرض".

شاهد أيضا فيديو .. سر اختفاء لبنى عبد العزيز المفاجئ واعتزالها الفن فيديو.. لبنى عبد العزيز: السيسي أحسن رئيس في العالم فيديو.. لبنى عبد العزيز: رشدي أباظة كان «ينحني ويبوس إيدي» لما يشوفني بالفيديو .. لبنى عبد العزيز: أوباما رجل شيوعي صور| اليوم.. «الأقصر للسينما» يكرم لبنى عبد العزيز تقديرًا لتاريخها الفني حوار| لبنى عبد العزيز: لم أر إلا المؤسف من البرلمان..ويجب منح السيسي فرصة

5 - سر غضب عبد الحليم من لبنى



غضب الفنان عبد الحليم حافظ منها بسبب عملها مع الفنان فريد الأطرش، ولفتت إلى أنها لم تعمل مع العندليب سوى عمل واحد هو فيلم "الوسادة الخالية".

6 - رشدي أباظة كان ينحني ويبوس يدي

أشادت لبنى بطريقة تعامل الفنان رشدي أباظة معها ومع النساء، قائلة: "كان فنانًا محترمًا يحترم كل النساء، وكريمًا إلى أقصى حد، دمه خفيف وبيعمل مقالب كثيرة، ودايمًا لما يشوفني كان ينحني ويبوس إيدي"، وأشارت إلى أنه أكثر فنان عملت معه.

7 - عمري ما شفت أفلامي

أوضحت لبنى أنها لم تشاهد أي عمل لها من قبل، قائلة: "أنا عمري ما شوفت أفلامي ولا زمان ولا دلوقتي، ولما حاولت أعرف السبب، عرفت إنى بتألم لأني كنت ممكن أكون أفضل من كده".

8 - سبب اعتزال التمثيل

كشفت لبنى عن سبب انسحابها من التمثيل في عز تألقها، قائلة: "بعدت عن الفن لأن وفائى بعقدى مع زوجى أهم من عقدي مع الفن"، وأضافت: "ركزت على حياتي الزوجية أكثر من الفن".