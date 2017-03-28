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دراسة تنصح بـ«اليوجا» لأطفال التوحد والاحتياجات الخاصة

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التحرير

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أظهرت الدراسات العلمية أن اليوجا مهمة بالنسبة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد، حيث تعمل على خفص العداوانية وفرط النشاط لديهم وغيرها من المشكلات النفسية التى تواجه حالاتهم.

وفي هذا الصدد يقدم موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة فوائد ممارسة رياضة اليوجا بالنسبة للأطفال.. 

تعزز القوة البدنية
 

اليوجا شأنها شأن بقية التمارين الرياضية، فهي تساعد الأشخاص ولا سيما الأطفال في جعل أجسامهم أكثر قوة ومرونة.

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تعزز التركيز

اليوجا تنطوي على أساليب مختلفة تتطلب من الشخص الجلوس هادئًا لفترة من الوقت، لذلك يمكن لليوجا أن تحسن التركيز وتقوي الذاكرة لدى الأطفال.

تقوية الجهاز المناعي

تضم اليوجا في تمارينها أساليب التنفس العميق والذي يزيل السموم من جسم الطفل، جنبًا إلى جنب مع تقوية الأعضاء الداخلية لديه، ومن ثم تعمل على تحسين المناعة لديهم.

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التحرير

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