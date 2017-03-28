بالصور .. محافظ الأقصر: تشغيل خط الطيران "اسطنبول – الأقصر" مطلع نوفمبر المقبل
محافظ الأقصر محمد بدر مع مسئول الخطوط الجوية التركية (1)
محافظ الأقصر محمد بدر مع مسئول الخطوط الجوية التركية (2)
محافظ الأقصر محمد بدر مع مسئول الخطوط الجوية التركية (3)
محافظ الأقصر محمد بدر مع مسئول الخطوط الجوية التركية (4)
الأقصر – محمد محروس:
بحث محافظ الأقصر محمد بدر، مع مسئول الخطوط الجوية التركية، تشغيل خط طيران مباشر "اسطنبول – الأقصر"، بواقع 5 رحلات طيران أسبوعيًا، حيث يوجد الآن 4 خطوط طيران تركية موزعة بالقاهرة والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ.
وقال بيان لمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء: "إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا الخط في أوائل شهر نوفمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع الموسم السياحي الجديد".
و أكد محافظ الأقصر استعداده الكامل لتقديم أية تسهيلات من شأنها العمل على عودة الحركة السياحية إلى سابق معدلاتها، بما يعود بالخير والنفع على أهالي المحافظة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا