بالصور .. محافظ الأقصر: تشغيل خط الطيران "اسطنبول – الأقصر" مطلع نوفمبر المقبل

الأقصر – محمد محروس:

بحث محافظ الأقصر محمد بدر، مع مسئول الخطوط الجوية التركية، تشغيل خط طيران مباشر "اسطنبول – الأقصر"، بواقع 5 رحلات طيران أسبوعيًا، حيث يوجد الآن 4 خطوط طيران تركية موزعة بالقاهرة والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ.

وقال بيان لمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء: "إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا الخط في أوائل شهر نوفمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع الموسم السياحي الجديد".

و أكد محافظ الأقصر استعداده الكامل لتقديم أية تسهيلات من شأنها العمل على عودة الحركة السياحية إلى سابق معدلاتها، بما يعود بالخير والنفع على أهالي المحافظة.