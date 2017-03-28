بمشاركة ''الجيش والشرطة''.. إزالة 14 حالة تعدٍ على نهر النيل بالوراق

كتب - محمد شعبان:

شنَّت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة لرفع حالات التعدي على الرقعة الزراعية ونهر النيل بالوراق.

وتمكنت الحملة بقيادة العميد محمود شاكر، مدير شرطة البيئة والمسطحات المائية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، من تنفيذ 14 قرار إزالة لحالات تعدٍ على مجرى نهر النيل.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.