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بمشاركة ''الجيش والشرطة''.. إزالة 14 حالة تعدٍ على نهر النيل بالوراق

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بمشاركة ''الجيش والشرطة''.. إزالة 14 حالة تعدٍ على نهر النيل بالوراق بمشاركة ''الجيش والشرطة''.. إزالة 14 حالة تعدٍ على نهر النيل بالوراق

مصراوي Masrawy

إزالة حالات تعدٍ على نهر النيل بالوراق

كتب - محمد شعبان:

شنَّت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة لرفع حالات التعدي على الرقعة الزراعية ونهر النيل بالوراق.

وتمكنت الحملة بقيادة العميد محمود شاكر، مدير شرطة البيئة والمسطحات المائية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، من تنفيذ 14 قرار إزالة لحالات تعدٍ على مجرى نهر النيل.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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