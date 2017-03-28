أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزيرة الهجرة تغادر إلى الكويت لبحث أوضاع الجالية المصرية

Google+ Print
وزيرة الهجرة تغادر إلى الكويت لبحث أوضاع الجالية المصرية وزيرة الهجرة تغادر إلى الكويت لبحث أوضاع الجالية المصرية

مصراوي Masrawy

نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

كتب- طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح الثلاثاء، نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متوجهة إلى الكويت لبحث مشاكل المصريين، والاستجابة لطلباتهم خاصة مشاكل التعليم والامتحانات، بالإضافة لبحث أوضاع المعلمين المصريين بالأراضى الكويتية.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الهجرة- خلال زيارتها للكويت- أبناء الجالية المصرية في الكويت، لبحث أخر المستجدات والتعرف على أبرز المشاكل والعقبات التى تواجههم، فضلًا عن مناقشة مشكلات المدرسين المصريين.

يذكر أن أول زيارة للوزيرة بعد أن اسندت إليها حقيبة الهجرة كانت إلى دولة الكويت، ويعتبر سفرها اليوم الزيارة الثانية للدولة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط