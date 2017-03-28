وزيرة الهجرة تغادر إلى الكويت لبحث أوضاع الجالية المصرية

كتب- طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح الثلاثاء، نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متوجهة إلى الكويت لبحث مشاكل المصريين، والاستجابة لطلباتهم خاصة مشاكل التعليم والامتحانات، بالإضافة لبحث أوضاع المعلمين المصريين بالأراضى الكويتية.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الهجرة- خلال زيارتها للكويت- أبناء الجالية المصرية في الكويت، لبحث أخر المستجدات والتعرف على أبرز المشاكل والعقبات التى تواجههم، فضلًا عن مناقشة مشكلات المدرسين المصريين.

يذكر أن أول زيارة للوزيرة بعد أن اسندت إليها حقيبة الهجرة كانت إلى دولة الكويت، ويعتبر سفرها اليوم الزيارة الثانية للدولة.