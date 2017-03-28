أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير البترول يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر "البحر المتوسط"

Google+ Print
وزير البترول يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر "البحر المتوسط" وزير البترول يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر "البحر المتوسط"

مصراوي Masrawy

طارق الملا وزير البترول

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، متجهًا إلى إيطاليا للمشاركة فى الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر البحرية والبحر المتوسط غدًا الأربعاء، والذي يستمر حتى 31 مارس الجاري، يعقد المؤتمر بالتبادل سنويًا بين وإيطاليا.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن وزير البترول أنهى إجراءات سفره من استراحة كبار الزوار بالمطار، وغادر على الطائرة المصرية المتجهة إلى مالبنزا بإيطاليا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر