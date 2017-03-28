وزير البترول يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر "البحر المتوسط"

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، متجهًا إلى إيطاليا للمشاركة فى الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر البحرية والبحر المتوسط غدًا الأربعاء، والذي يستمر حتى 31 مارس الجاري، يعقد المؤتمر بالتبادل سنويًا بين مصر وإيطاليا.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن وزير البترول أنهى إجراءات سفره من استراحة كبار الزوار بالمطار، وغادر على الطائرة المصرية المتجهة إلى مالبنزا بإيطاليا.