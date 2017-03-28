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طلب إحاطة عاجل في البرلمان حول المجالس الاستشارية بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

طلب إحاطة عاجل في البرلمان حول المجالس الاستشارية بالمحافظات النائب أحمد بدوي

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

قدَّم النائب أحمد بدوي، طلب إحاطة عاجل في البرلمان لوزير الإدارة المحلية حول المجالس الاستشارية، المزمع تشكيلها بالمحافظات، والضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة والتي سيتم على أساسها عملية الاختيار.

وأوضح النائب في بيانه العاجل، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الإدارة المحلية أرسلت للمحافظين خطابات رسمية بشأن هذه المجالس، دون أن تحدد آليات ومعايير الاختيار، لضمان تمثيل كافة الخبرات بكل أطياف المجتمع المدني، وحتى يتحقق الغرض الأسمى من تشكيل هذه المجالس بعيدًا عن المجاملات.

وأشار إلى أن هذا الأمر أثار حالةً من البلبلة والارتباك في الشارع، حول سلطات واختصاصات تلك المجالس، في التعاون مع الجهاز التنفيذي بكل محافظة، وطالب النائب بوضع معايير حاكمة تضمن الشفافية التامة في اختيار الأعضاء، خاصة في ظل غياب المجالس الشعبية المحلية، محذرًا من حالات الاختيار العشوائي دون ضوابط.

النائب

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