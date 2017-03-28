أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالصور- وزير الصحة: 8026 صنفًا دوائياً قيد التسجيل.. "ومصر مش محتاجة دا كله"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الصحة خلال المؤتمر (1)وزير الصحة خلال المؤتمر (1)

وزير الصحة خلال المؤتمر (2)وزير الصحة خلال المؤتمر (2)

وزير الصحة خلال المؤتمروزير الصحة خلال المؤتمر

وزير الصحة خلال المؤتمر (4)وزير الصحة خلال المؤتمر (4)

وزير الصحة خلال المؤتمر (5)وزير الصحة خلال المؤتمر (5)

وزير الصحة خلال المؤتمر (6)وزير الصحة خلال المؤتمر (6)

وزير الصحة خلال المؤتمر (7)وزير الصحة خلال المؤتمر (7)

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن تعمل الآن على تطوير قطاع الأدوية، حيث قامت وزارة الصحة بعدة خطوات لتطوير الملف من بينها سرعة تسجيل الأدوية.

وأضاف راضي- خلال كلمته بمؤتمر "استراتيجية صناعة بين الواقع والمأمول" الذي ينظمه اتحاد المستثمرين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الأدوية قيد التسجيل وسرعة الانتهاء منها، وبمراجعة هذا الملف وجدنا 8026 صنفاً قيد التسجيل، لكن " مش محتاجة دا كله".

وأوضح أن المؤتمر يأتي محاولة لرفع صناعة الدواء من أزمتها الحالية، حيث تمثل صناعة الدواء توجه واهتمام دولة، متابعا: "صناعة الدواء مرت بعثرات بعد تراجع دور الشركة القابضة في السوق بعدما كانت تمثل الدور الرئيسي في توفير الدواء، وهذامثال لتعثر منظومة الدواء في مصر".

وأشار وزير الصحة إلى أنه تم تحريك الأدوية مرتين خلال الفترة الأخيرة، ضمانا لاستمرار توفير الدواء للمواطن المصري، مشيدا بتجاوب الشركات مع الحكومة في تلك الزيادة.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر