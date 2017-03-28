بالصور- وزير الصحة: 8026 صنفًا دوائياً قيد التسجيل.. "ومصر مش محتاجة دا كله"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن الحكومة تعمل الآن على تطوير قطاع الأدوية، حيث قامت وزارة الصحة بعدة خطوات لتطوير الملف من بينها سرعة تسجيل الأدوية.

وأضاف راضي- خلال كلمته بمؤتمر "استراتيجية صناعة بين الواقع والمأمول" الذي ينظمه اتحاد المستثمرين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الأدوية قيد التسجيل وسرعة الانتهاء منها، وبمراجعة هذا الملف وجدنا 8026 صنفاً قيد التسجيل، لكن "مصر مش محتاجة دا كله".

وأوضح أن المؤتمر يأتي محاولة لرفع صناعة الدواء من أزمتها الحالية، حيث تمثل صناعة الدواء توجه واهتمام دولة، متابعا: "صناعة الدواء مرت بعثرات بعد تراجع دور الشركة القابضة في السوق بعدما كانت تمثل الدور الرئيسي في توفير الدواء، وهذامثال لتعثر منظومة الدواء في مصر".

وأشار وزير الصحة إلى أنه تم تحريك أسعار الأدوية مرتين خلال الفترة الأخيرة، ضمانا لاستمرار توفير الدواء للمواطن المصري، مشيدا بتجاوب الشركات مع الحكومة في تلك الزيادة.​