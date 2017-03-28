إضراب بمستشفى أبو كبير بعد حبس طبيب ترك «فوطة» بحلق طفل أدت لوفاته

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كتب - إسلام عبدالخالق:

دخل فريق أطباء وعمال قسم الاستقبال بمستشفى أبو كبير العام بالشرقية، اليوم الثلاثاء، في إضراب عن العمل؛ اعتراضًا على حبس طبيبين وممرضة؛ تسببوا في وفاة طفل أثناء عملية استئصال "اللوز".

وأمرت النيابة العامة، أمس الإثنين، بحبس طبيب جراح وطبيبة تخدير وممرضة بمستشفى أبو كبير العام، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالإهمال والتسبب في وفاة طفل.

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وكشفت التحقيقات، أنه أثناء دخول الطفل "محمد جهاد بيومي" 13 عامًا، لمستشفى أبو كبير العام، لإجراء عملية جراحية "استئصال اللوز"، توفيَّ أثناء العملية، واتهمت أسرته أطباء من المستشفى بالتسبب في وفاته.



وأفاد تقرير الطب الشرعي، بوجود إهمال جسيم نتيجة قيام المُكلفين بإجراء العملية، بنسيان "فوطة" في حلق الطفل، تسببت في حدوث مضاعفات له.