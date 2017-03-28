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الإسكان تدرس تعويض ملاك «العبور الجديدة» المضارين من «الدائري»

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الإسكان تدرس تعويض ملاك «العبور الجديدة» المضارين من «الدائري» الإسكان تدرس تعويض ملاك «العبور الجديدة» المضارين من «الدائري»

التحرير

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار دراسة تعويض ملاك الأراضي المضارين من تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي داخل مدينة العبور الجديدة، بمساحات من الأراضي البديلة، بدلاً من التعويض النقدي، بناء على طلب العديد من المواطنين المضارين بالتماسات لدراسة هذا المطلب.

وكلَّف مدبولي، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإسناد أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية المتوافق عليها بتخطيط مدينة العبور الجديدة، وذلك بالتوازي مع الطريق الدائري الأوسطي.

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وأوضح وزير الإسكان، أن هناك عددا من الطرق الرئيسية التي تربط المدينة بالمحاور الهامة مثل الدائري الإقليمي، يجب البدء فى تنفيذها على الفور، مع تكليف استشاري المدينة بسرعة الانتهاء من التخطيط التفصيلي لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالمدينة.

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التحرير

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