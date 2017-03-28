اختناقات مرورية على محاور وميادين الجيزة

التحرير

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شهد اليوم الثلاثاء منذ الصباح الباكر، كثافات مرورية في ميادين ومحاور القاهرة والجيزة رصدتها غرفة العلمليات بالإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء عادل زكي مدير الإدارة العامة للمرور، وتم الدفع بعدد من المأموريات لمواجهة النقاط الساخنة والتعامل مع أماكن التكدسات.

كوبري أكتوبر

ففي القاهرة شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بالاتجاه القادم من المهندسين وحتى مدينة نصر وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول إلى وسط البلد وكثافات أخرى أعلى محور 26 يوليو اتجاه المهندسين وللقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان.

وسط البلد

ظهرت كثافات مرورية أعلى كورنيش المعادي للمتجه من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد وتباطأت الحركة المرورية في الاتجاه العكسي وكذلك الأمر بمحور الأوتوستراد كثافات متحركة بالاتجاه القادم من حلوان وكذلك الأمر من أبراج النيل إلى وسط البلد كثافات مرورية من الاتجاهين وكثافات مرورية أخرى من وسط البلد إلى الدائري ومنه إلى المعادي حتى حلوان وبنزلات المنيب والأوتوستراد أعلى الدائري اتجاه كورنيش النيل.

طريق الاوتوستراد

يشهد طريق الأوتوستراد وصولا إلى الطريق الدائري انتظام في حركة المرور وتظهر كثافات أعلى الطرق للمتجه أثناء استقلال السيارات إلى منطقة القلعة ويشهد الطريق الدائري اتجاه الواحات إلى نزلة الصحراوي زحاما مروريا للعديد من السيارات وكذلك الأمر بطريق الإسماعيلية العبور للمتجه إلى مدينة العاشر من رمضان في ظل تواجد مروري بكافة الطرق

فيما شهد شارع البحر الأعظم بالجيزة للمتجه إلى مناطق المنيب وشارع النيل وصولا إلى ميدان الكيت كات كثافات متحركة وبشارع السودان وشارعي فيصل والهرم وصولا إلى شارع جامعة القاهرة ومنها إلى شارع النيل أمام فندق الفور سيزون.



صلاح سالم

شهد محور سعد الدين الشاذلي وصولا إلى مدينة نصر سيولة مرورية وتوجد بعض الكثافات بشارع قصر العيني حتى ميدان التحرير ومن نفق الأزهر في الطريق المتجه إلى صلاح سالم توجد كثافات مرورية.

وتباطئت الحركة المرورية أمام القادم من صلاح سالم إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا وظهرت كثافات متوسطة بميدان التحرير وكورنيش النيل ونزلة كوبري 15 مايو وكثافات متوسطة بشارع التحرير وميدان المساحة وصولا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبري قصر النيل.



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كوبري 15 مايو

في الجيزة شهد شارع جامعة الدول العربية كثافات للمتجه من مناطق ناهيا وصولا إلى شارع شهاب ومنها إلى ميدان مصطفى محمود ومن شارع السودان وصولا لمطلع كوبري 15 مايو وتنفرج الحركة المرورية حتى أعلى الماريوت وتزدحم حتى نزلة وزارة الخارجية وتظهر كثافات أخرى بكورنيش النيل أمام ماسبيرو وصولا إلى كوبرى الساحل.



شارع السودان

شهد شارع السودان بنزلة محور صفط اللبن كثافات مرورية للمتجه من الدائري وصولا إلى جامعة القاهرة ويـظهر تباطؤ في حركة السيارات للمتجه من كوبري فيصل اتجاه جامعة القاهرة على شارع السودان ويظهر تباطو في حركة السيارات للمتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر وتوجد كثافات مرورية عالية بشارع السودان للقادم من إمبابة وفى طريقه إلى شارع التحرير وكذلك الأمر للمتجه من كوبري الجلاء وصولا لشارع السودان وتزدحم السيارات بكورنيش النيل وصولا لكوبرى الجامعة وحتى دوران ميدان النهضة.



ميدان الجيزة

ظهرت أحجام مرورية بميدان الدقي بدءا من مطلع الكوبري حتى بين السرايات وصولا لإشارة جامعة القاهرة وتنفرج أمام مدرسة السعيدية وظهرت كثافات أعلى كوبري الجيزة المعدني للمتجه من شارعي الهرم وفيصل وصولا لميدان الجيزة بسبب زيادة الأحمال.



دائري المنيب

ظهرت كثافات متحركة على الطريق الدائري من المنيب باتجاه الأوتوستراد، وتباطئت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري بالمنيب والمريوطية وتباطئت نزلة شارع البحر الأعظم وصولا لكورنيش النيل وظهرت كثافات مرورية بشارعي فيصل والهرم وصولا إلى ميدان الجيزة وحتى ميدان النهضة وشارع النيل السياحي والمديرية بسبب التحويلات المرورية لإنشاء نفق السيارات.



الإسكندرية الزراعي

ظهرت كثافات مرورية عالية بطريق إسكندرية الزارعي للقادم من الأقاليم اتجاه مناطق القاهرة وكذلك الأمر في الاتجاه العكسى وتباطئت حركة السيارات أعلى دائرى قليوب وصولا إلى السلام والمرج وظهرت كثافات بطريق الفيوم الصحراوى للقادم من أكتوبر وصولا إلى ميدان الرماية وتباطئت حركة السيارات بالمحور فى منطقة بين الكبارى وصولا إلى المهندسين.