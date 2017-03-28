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نائبة تطالب بتشديد العقوبة على المتهم في جريمة الاغتصاب

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نائبة تطالب بتشديد العقوبة على المتهم في جريمة الاغتصاب نائبة تطالب بتشديد العقوبة على المتهم في جريمة الاغتصاب

التحرير

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استنكرت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، واقعة التعدي جنسيا على طفلة الدقهلية، مؤكده أنها جريمة بشعة هزت المجتمع المصرى لأن من ارتكبها معدوم الإنسانيه وانتزعت من قلبه الرحمة.

ودعت الهوارى فى بيان لها اليوم، المؤسسات المهتمة بشئون الطفل ومنها المجلس القومى للأمومة والطفولة بعمل أبحاث مع المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية لكى يدرسوا مدى تفاقم هذه الظاهرة ورصد حالات الاغتصاب على مستوى الجمهورية.

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وطالبت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بضرورة تشديد العقوبة على المتهمين فى جريمة الاغتصاب أيا كانت حاله مرتكب الجريمه، بحيث لاتتعلق العقوبه بأسباب الإباحه، سواء كان المتهم صغير السن أو سكران أو مريض نفسى او ذهنى، طالما توافرت شروط الجريمة، خاصه بعد أن أشيع أن مرتكب جريمة التعدى على طفله الدقهلية مريض نفسى.

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التحرير

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