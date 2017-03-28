علاء والي: تعديلات قانون التعويضات تحافظ على الاقتصاد القومي

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أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" المعروض على الجلسة العامة للمجلس اليوم، لمناقشته وإقراره بعد إعادة صياغته، وإدخال بعض التعديلات عليه، سوف يحقق النتائج الإيجابية لملايين العاملين فى هذا القطاع العريق الهام، الذى يمثل عصب التنمية الشاملة للدولة، وهى الطبقة العامة الكادحة فى المجتمع المصرى.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، في بيان صحفي، أن القانون سوف ينظم عملية التعويضات اللازمة للمقاولين والخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتى خلفها قرار تحرير سعر الصرف، وكذلك يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية، ويحافظ على الاقتصاد القومى فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة، بما يحقق مصالحها فى تنفيذ المشروعات القومية، والحفاظ عليها والنهوض بها فى هذا المجال الحيوى الهام، وكذلك الحفاظ على كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات.

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وأشار والى، إلى أن الصياغة الجديدة التى أُدخلت على مشروع القانون سوف تسرى على العقود القائمة التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية أو الحوادث الاستثنائية، اعتباراً من شهر مارس 2016 وحتى 31/12/2016 وأياً كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها والتى تكون الدولة أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، بحيث لا يكون هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة خصم ما سبق صرفه خلال هذه الفترة من دفعات مقدمة وفروق أسعار، على أن تضع اللجنة العليا للتعويضات الأسس والضوابط والنسب المقررة، وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانونّ.