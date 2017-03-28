البرلمان يناقش تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في قضايا الإرهاب

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يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء في جلته العامة، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى واقتراحات بقوانين المقدمة من النائب عفيفى كامل عفيفى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى قضايا الإرهاب.

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وفي وقت لاحق من العام الماضي، نشرت الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذى يسمح للطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.