بشهادة الجمهور.. هذه السيارات الأكثر قدرة على التحمل

التحرير

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دائمًا ما يفرض سوق السيارات في مصر نسق مختلف على المبيعات بشكل أساسي، فالسمعة التي تخرج من المستخدمين استنادًا لتجربة الأداء الخاص بأحد الإصدارات، تلعب دورًا حيويًا في تحديد مدى إمكانية حصولها على ثقة باقي الجمهور.

وحرصنا في جريدة "التحرير" على النزول إلى سوق السيارات، واستطلاع آراء الجمهور، حول السيارات والإصدارات التي تحظى بثقة أكبر لقدرتها على التحمل وتقديمها أداء جيد رغم العديد من الاعتبارات كنوعية الطرق والحرارة وغيرها من الظروف الصعبة بالشوارع المصرية، وجاءت الاختيارات على النحو التالي..

رينو لوجان

لوجان مزودة بمحرك 1600 سي سي أربعة سلندر وتنتج إصدارين، الأول بقوة 90 حصان والثاني 110 حصان، بإمكانية امتلاك ناقل حركة مانيوال 5 سرعات، أو أوتوماتيك خمس سرعات، وهي سيارة الشركة الفرنسية الأولى بالسوق المصرية، خاصة وأنها تتمتع بمعدلات استهلاك جيدة للوقود بحسب آراء الجمهور.

جيلي إمجراند 7

إمجراند 7 مزودة بمحرك بسعة 1500 سي سي أربعة سلندر، وبقوة 107 حصان، وبناقل حركة مانيوال ذو خمس سرعات، واستطاعت أن تنتشر بقوة خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذى أعطى الجمهور ثقة واضحة في السيارة الصينية.

مازدا 3

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واحدة من السيارات التي استطاعت إثبات جدارتها في السوق، وتمتلك محركًا بسعة 1600 سي سي أربعة سلندر، ويعطي قوة مقدارها 105 حصان، بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، وبمعدل استهلاك للوقود 6.9 لتر/ 100 كم بشكل مجمع.

بيجو 301

واحدة من السيارات التي أثنى عليها الجمهور بشدة، وبيجو 301 مزودة بمحرك 1600 سي سي أربعة سلندر، ويعطي قوة مقدارها 115 حصان، وتتوافر بناقل حركة أوتوماتيك ومانيوال تبعًا للباقة المقدمة.

هيونداي فيرنا

فيرنا في مصر مزودة بمحرك 1600 سي سي أربعة سلندر، يعطي قوة 106 حصان، بناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك 5 سرعات، وهي واحدة من السيارات التي لا يمكن إغفال مدى ثقة الجمهور، وساعدها في الانتشار انخفاض أسعارها عن باقي الإصدارات المنافسة لها.

هيونداي إلنترا

إلنترا HD في مصر مزودة بمحرك بسعة 1600 سي سي أربعة سلندر، ويعطي قوة مقدارها 121 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيك ذى 4 سرعات، وتحظى السيارة بسمعة طيبة منذ الإصدار الذي كان يغزو السوق المصرية حتى 2009، لاسيما وأن الجمهور يرى تشابهًا كبيرًا بين الإصدارين.