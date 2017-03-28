شاب يتهم نجلي الشيخ محمد حسين يعقوب بضربه في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

تقدم عضو بمجلس إدارة شركة للاستثمار الحيواني، ببلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر، ضد نجلي الشيخ محمد حسين يعقوب.

وأمام العقيد محمد حامد، مفتش مباحث أكتوبر، قال مقدم البلاغ محمد أحمد 34 عامًا، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، إن نجلي الشيخ محمد حسين يعقوب وثالث يدعى مهاب، تعدوا عليه بالسب والشتم والضرب، محدثين ما به من إصابات؛ لاعتراضه على إيقاف سيارتهم أمام سكنه بالحي الأول بالمجاورة الخامسة، وذلك أثناء تواجدهم بحفل عرس يوم 24 مارس الماضي.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.