مدير شركة إنتاج سينمائي يتقدم ببلاغ ضد المطرب محمد فؤاد

كتب - محمد شعبان:

حرر مدير شركة للإنتاج السينمائي، اليوم الثلاثاء، محضرًا بقسم شرطة الدقي، ضد المطرب محمد فؤاد؛ لعدم التزامه بموعد تصوير مسلسل "الضاهر" مخالفًا للعقد المبرم بينهما.

وأمام المقدم أحمد الوليلي، رئيس مباحث الدقي، قال مقدم البلاغ شريف حسن 38 عامًا، مصري ويحمل الجنسية الروسية، إن "فؤاد" تسبب في أضرار مادية للشركة، رغم حصوله على 2 شيك بالبنك الأهالي اليوناني، الأول بـ 2 مليون و250 ألف جنيه، والثاني بمليون و350 ألف جنيه.

وطلب مقدم البلاغ، الذي حمل رقم 2017/1943، بأخذ تعهد على المطرب محمد فؤاد بعدم صرف الشيكين.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.