تأجيل دعوى إلزام البنك المركزي بمقاضاة مجلس إدارة بنك الاستثمار لـ20 يونيو

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تأجيل الدعوى المقامة من كرم على مدير قطاع التسويق المصرفي ببنك الاستثمار العربي وهشام محمود نائب مدير الإدارة القانونية بالبنك والمحامي، والتي تطالب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، لارتكابهم مخالفات مالية، لجلسة 20 يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 82793 لسنة 70 ق، كل من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.

وذكرت الدعوى أن هناك مخالفات فساد مالي وإداري تشوب عملية التعيينات وإرساء مزادات بغير الطريق القانوني.