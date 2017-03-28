بالصور- معرض لملابس المغتصبات رداً على تصريحات وزير!

كتب - علي أحمد:

أُثارت تصريحات وزير هندي غضب نساء تعرضن للاغتصاب، وذلك بعدما اعتبر أن ملابس النساء السبب في تعرضهن للاعتداء الجنسي.

وقررت نساء هنديات تعرضن للاعتداء الجنسي عرض ملابسهن اللاتي كن يرتدينها عندما تعرضن للاعتداء في معرض ضم 10 آلاف قطعة زي كشفت عن تباين ثقافة مرتديها، حيث تواجد الزي المحلي والأجنبي والمحتشم وحتى العباءات.

وبحسب موقع "فرنسا 24" فإن الوزير الهندي جي باراميشوارا وجه اللوم للمعتدى عليهم بسبب ملابسهن وتشبههن بالنساء الغربيات، وذلك بدلا من أن يطالب بمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.

وكانت الهند شهدت خلال احتفالات رأس السنة تحرشات جماعية توفيت على إثرها طالبة في الـ 23 من العمل، بعد تعرضها للاغتصاب على متن حافلة بالعاصمة نيودلهي.