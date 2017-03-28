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توزيع أجهزة تعويضية في مؤتمر "تحدي الإعاقة" بجامعة المنيا "صور"

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مصراوي Masrawy

توزيع اجهزة تعويضية بالمنيا (1)توزيع اجهزة تعويضية بالمنيا (1)

توزيع اجهزة تعويضية بالمنيا (2)توزيع اجهزة تعويضية بالمنيا (2)

توزيع اجهزة تعويضية بالمنيا (3)توزيع اجهزة تعويضية بالمنيا (3)

توزيع اجهزة تعويضية بالمنيا (4)توزيع اجهزة تعويضية بالمنيا (4)

توزيع اجهزة تعويضية بالمنيا (5)توزيع اجهزة تعويضية بالمنيا (5)

توزيع اجهزة تعويضية بالمنيا (6)توزيع اجهزة تعويضية بالمنيا (6)

توزيع اجهزة تعويضية بالمنيا (7)توزيع اجهزة تعويضية بالمنيا (7)

المنيا ــ ريمون الراوي:

اختتمت جامعة المنيا فعاليات مؤتمر "رؤية مستقبلية لتحدي الإعاقة"، الذي شهد العديد من الندوات، واختتمت بحفل لتوزيع الأجهزة التعويضية، المقدَّمة من لجنة العطاء ونقابة الأطباء بالتعاون مع الجامعة.

تناول اللقاء الكثير من الفعاليات، أولها ندوة عن مبادرة "المصريين أولى.. مصنعك في بيتك لتدريب وتوظيف أبناء الصعيد من ذوي الاحتياجات الخاصة"، حاضرها اللواء جمال طلعت، وندوة بعنوان: "استراتيجية التأهيل المرتكزة على المجتمع" حاضرها الدكتور أيمن الطنطاوي.

وأكد الدكتور جمال الدين أبوالمجد، رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة لديها قناعة وإيمان تام بحقوق متحدي الإعاقة، مشيرًا إلى ضرورة وضع الآليات والطرق السليمة وتنفيذها لدمجهم في المجتمع وإلغاء أي تفرقة بين سليم أو ومعاق.

وأشار الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس جامعة، إلى أنه استكمالاً لمسيرة الجامعة في دعمها وخدمتها للمجتمع، قامت، اليوم الثلاثاء، وللمرة الثالثة، بتوزيع أجهزة تعويضية بالتعاون مع لجنة مصر العطاء ونقابة الأطباء، منوهًا باستمرار الجامعة في تسليم الأجهزة التعويضية حتى 1000 جهاز لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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