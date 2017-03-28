التصدي لـ 193 تعديًا على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بمغاغة بالمنيا "صور"

المنيا - ريمون الراوي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، من إزالة عدد 193 حالة تعدٍّ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة 6 أفدنة و16 قيراطًا و22 سهمًا، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها الوحدة المحلية، على مدار يومين، بالتعاون مع الإرشاد الزراعي وقسم حماية الأراضى، بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وقال محمد سيد، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الحملات أسفرت عن: إزالة عدد 11 حالة بقرية "أبا الوقف" بمساحة 8 قراريط و12 سهمًا، وعدد 11 حالة بقرية "شم البحرية" بمساحة 5 قراريط وعدد 29 حالة، أما بقرية "برطباط" فأزيلت تعديات بمساحة فدان و14 قيراطًا و4 أسهم، وعدد 39 حالة بقرية "ملاطية" بمساحة فدان و18 قيراطًا و18 سهمًا، وعدد 4 حالات تعدٍّ على أرض أملاك دولة بعزبة "الصعايدة" بمساحة 2 قيراط و12 سهمًا.

كما جرى إزالة عدد 4 حالات بقرية "أبا البلد" بمساحة 3 قراريط، وعدد10 حالات إصلاح زراعي بحي شرق المدينة، بمساحة 6 قراريط و6 أسهم، وعدد31 حالة بميانة بمساحة 2 فدان و6 قراريط و18 سهمًا.