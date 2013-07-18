12 طالبًا وطالبة يحرزون العشرة مراكز الأولى بالقسم العلمى بأسوان

تَصَدَّرَت طلبة القسم العلمى علوم، قائمة الأوائل فى الثانوية العامة هذا العام بأسوان، حيث حصل 12 طالبًا وطالبة بالمحافظة على ترتيب العشرة الأوائل بالمحافظة بالقسم العلمى، وحصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة بالثانوية العامة الطالبة نورهان مجدى على محمد، مدرسة أسوان الثانوية بنات، قسم علمى علوم بمجموع 407.

وجاء ترتيب الأوائل كالتالى: غادة نصر محمد حسين القسم العلمى مدرسة أحمد موسى كوم أمبو، المركز الثانى بنتيجة 406.5، وإسراء حسن سيد مدرسة أسوان الثانوية بنات المركز الثالث 406 درجة، وآلاء أبا زيد دردير مدرسة على سليمان إدفو المركز الرابع، 405.5 درجة، ومينا صفوت حليم عبد الملاك مدرسة الثانوية بنين كوم أمبو المركز الرابع مُكرر، 405.5 درجة، ونهال عبد الدايم إمبابى مدرسة سلوا قبلى الثانوية كوم أمبو المركز السادس، 405 درجة، ومحمد السيد أحمد يوسف مدرسة الثانوية بنين كوم أمبو المركز السابع مُكرر، 405 درجة، وأسماء عادل محمد مدرسة أسوان الثانوية بنات المركز السابع مكرر، 405 درجة، ومروة إدريس محمد العربى مدرسة أسوان الثانوية بنات، المركز التاسع، 404.5 درجة، وماجد أمين حلمى مدرسة كوم أمبو الثانوية بنين، المركز التاسع مكرر، 404.5 درجة، وإبراهيم محمد شحات مدرسة كوم أمبو الثانوية بنين، المركز التاسع مُكرر، 404.5 درجة، ومينا ميلاد رفلة كوم أمبو الثانوية بنين التاسع مكرر أيضًا بإجمالى 404.5 درجة.