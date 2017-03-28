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إيران ردا على أمريكا : برنامجنا الصاروخي دفاعي وردعي

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إيران ردا على أمريكا : برنامجنا الصاروخي دفاعي وردعي إيران ردا على أمريكا : برنامجنا الصاروخي دفاعي وردعي

مصراوي Masrawy

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي

طهران- (أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي" إن البرنامج الصاروخي لبلاده يعمل لأغراض دفاعية وردعية تماما"، وذلك ردا على التصريحات الأخيرة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في هذا الشأن.

ووصف قاسمي، وفقا لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية، تصريحات بنس التي أدلى بها في سياق التخويف من إيران"إيرانوفوبيا" بأنها مكررة ومزيفة وتأتي استمرارا لسياسات الأمريكية العدائية وأحادية الجانب ضد الشعب والحكومة في إيران، على حد قوله.

وأضاف" إن البرنامج النووي الإيراني شفاف تماما، وتؤكد جميع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلمية الأنشطة النووية الايرانية، وعدم إمكانية التشكيك بها".

وتابع" إن الدعم الأمريكي اللا محدود للأنشطة النووية العسكرية لإسرائيل والذي أدى إلى إنتاج مئات الرؤوس النووية يعد مؤشرا للدعم الشامل من جانب واشنطن لإسرائيل".

وحول البرنامج الصاروخي الإيراني، قال قاسمي" إن الأنشطة الدفاعية المشروعة لإيران تمضي إلى الأمام قدما وفق خطة منتظمة، وإن هذا البرنامج دفاعي ورادع تماما وليس ضد أي بلد آخر ويهدف إلى تقوية البنية الدفاعية لإيران".

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مصراوي Masrawy

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