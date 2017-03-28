"اتحاد المستثمرين": الدواء أحد 3 صناعات تحتكرها المافيا بعد السلاح والمخدرات

كتب- أحمد جمعة:

قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن أعضاء الاتحاد يرغبون في ضخ استثمارات جديدة بقطاع الدواء.

وأضاف خميس- في كلمته بمؤتمر "استراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول" اليوم الثلاثاء- "المؤتمر يعد بداية لصناعة حقيقية للدواء، ولم نكن نجرؤ على المطالبة بذلك لولا وجود الرئيس السيسي على رأس السلطة".

وتابع: "الدواء أحد 3 صناعات تحتكرها المافيا بعد السلاح والمخدرات، وعارضت خلال تواجدي بمجلس الشورى توقيع مصر على اتفاقية التربس، وهذه الاتفاقية وضعت قيودًا على تطوير صناعة الدواء في مصر".

وأوضح رئيس اتحاد المستثمرين أن الهند أصبحت منتجة للدواء ومن أهم الدولة المصدرة، والشركات تربح من 20 إلى 200% ضعف تكلفة إنتاج المادة الفعالة.

واختتم خميس: "أقول لرجال الدواء فلنبدأ. الإرادة السياسية موجودة والمعرفة موجودة، والمؤتمر خطوة أولى لعلاج الصرخة التي انطلقت من الصعيد إلى وجه بحري بعد نقص الأدوية خلال الفترة الماضية".