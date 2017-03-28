اليوم| «طائرة الأهلي» تعود إلى القاهرة بالكأس الأفريقي

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تصل بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة محمد مصيلحي المدير الفني، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، بعد الفوزببطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري التي أقيمت بتونس.

ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة في الثالثة والنصف عصرًا.

وحصد الأهلي لقب البطولة الأفريقية، بعد أن حقق الفوز على النجم الساحلي التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس الإثنين.

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وتأكد إصابة محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقطع في الرباط الصليبي، تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في مباراة نهائي بطولة أفريقيا للأندية، التي توج الفريق بلقبها.

وأجرى اللاعب فحوصات طبية في أحد المستشفيات عقب نهاية المباراة، وتبين إصابته بقطع في الرباط الصليبي.