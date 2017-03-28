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مران الأهلي| غياب مروان وسليمان وتأهيل الخماسي

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مران الأهلي| غياب مروان وسليمان وتأهيل الخماسي مران الأهلي| غياب مروان وسليمان وتأهيل الخماسي

التحرير

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الصباحية على ملعب مختار التتش بالجزيرة،اليوم الثلاثاء عقب انتهاء فترة الراحة  التي حصل عليها الفريق أمس الاثنين.

وقام الجهاز الفني بمنح الثنائي وليد سليمان ومروان محسن، راحة من التدريبات الصباحية،ومن المقرر أن ينضم الثنائي للتدريبات مع مع الفريق في الفقرة المسائية

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بينما أدي الخماسي«أحمد حمودي، وجونيور أجايي، وأكرم توفيق، وعمرو السولية، وأحمد حمدي»، تدريبات بدنية داخل الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

 الجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الداخلية، السبت المقبل، في الجولة 21 من الدوري الممتاز.

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التحرير

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