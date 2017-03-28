أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

طارق السعيد: منتخب المحليين يواجه السودان أو كينيا يونيو المقبل

Google+ Print
طارق السعيد: منتخب المحليين يواجه السودان أو كينيا يونيو المقبل طارق السعيد: منتخب المحليين يواجه السودان أو كينيا يونيو المقبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف طارق السعيد المدرب العام لمنتخب المحليين، عن وجود مفاوضات مع السودان وكينيا، لخوض مباراة ودية في شهر مايو المقبل.

وقال السعيد لـ "التحرير"، إن الجهاز الفني يرغب في الاستفادة من الوديات في تجهيز اللاعبين بصورة جيدة قبل مواجهة المغرب في أغسطس المقبل، ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

شاهد أيضا

وأضاف السعيد، أن الفريق القومي سيواجه ليبيا والجزائر وديًا في يونيو المقبل استعدادًا للقاء المغرب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

 وأوضح، إنه في حالة إنهاء الاتفاق مع ليبيا بشكل نهائي، ستقام المباراة الودية أمامها في القاهرة، ثم يسافر إلى الجزائر لخوض لقاء ودي مع الأخير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق