طارق السعيد: منتخب المحليين يواجه السودان أو كينيا يونيو المقبل

التحرير

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كشف طارق السعيد المدرب العام لمنتخب المحليين، عن وجود مفاوضات مع السودان وكينيا، لخوض مباراة ودية في شهر مايو المقبل.

وقال السعيد لـ "التحرير"، إن الجهاز الفني يرغب في الاستفادة من الوديات في تجهيز اللاعبين بصورة جيدة قبل مواجهة المغرب في أغسطس المقبل، ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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وأضاف السعيد، أن الفريق القومي سيواجه ليبيا والجزائر وديًا في يونيو المقبل استعدادًا للقاء المغرب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح، إنه في حالة إنهاء الاتفاق مع ليبيا بشكل نهائي، ستقام المباراة الودية أمامها في القاهرة، ثم يسافر المنتخب إلى الجزائر لخوض لقاء ودي مع الأخير.